Hatay\'da Çadır Yangını: Tüp Patladı

Hatay'da çadırda çıkan yangında tüpün patlaması tedirgin etti. Yangın, çevreye sıçramadan ve yaralanma olmadan söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi'nde bir bahçede çadırın bulunduğu alanda yaşandı. Sebebi bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında patlayan tüp korkuya neden olurken, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yaralanmanın yaşanmadığı yangında bahçede hasar oluştu. - HATAY