Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde meydana gelen çöp yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Reyhanlı İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde çöp yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saat süren müdahale sonucu söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da çöp yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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