Hatay'da çöplük alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Kumlu İlçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde bulunan çöplük alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın, Kumlu İtfaiye İstasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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