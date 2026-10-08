Hatay\'da eğlence yerleri denetiminde 2 işletmenin ruhsatsız olduğu belirlendi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetimlerde 11 iş yeri kontrol edildi ve 152 şahıs sorgulandı.

Polis ekipleri tarafından; 4 Ekim tarihinde 20.30-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde; alkollü mekanlar başta olmak üzere 11 umuma açık istirahat ve eğlence yeri kontrol edildi. Uygulama kapsamında 152 kişinin de sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 2 işletmenin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca 2 işletme hakkında sigortasız işçi çalıştırılması nedeniyle işlem yapılırken, 4 işletme hakkında kapalı alanda sigara kullanımıyla ilgili gerekli tutanaklar tutuldu.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.