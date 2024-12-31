Hatay\'da Ev Yangını: Çatı Katı Kullanılamaz Hale Geldi

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Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evin çatkı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Belen ilçesi Derebahçe Mahallesi Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınanak söndürüldü. Yangında evin çatı katı kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - HATAY