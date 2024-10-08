Hatay'da evde çıkan yangında alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kumlu İlçesi Batıayrancı Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye teşkilatına bağlı Kumlu İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar yaşandı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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