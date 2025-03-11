Hatay'da evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir evin odunluğunda yangın meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, evlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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