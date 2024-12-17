Hatay\'da Ev Yangını Söndürüldü

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde yangın çıktı. Evin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY