Hatay\'da evde kullanılan buzdolabı yangını

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Hatay'da evde kullanılan buzdolabının motor kısmının alev almasıyla mutfakta hasar oluştu.

Yangın, Arsuz İlçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Buzdolabının motor kısmında başlayan yangının mutfağı sarmasıyla büyüyen yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangında, mutfakta hasar oluşurken buzdolabı kullanılmaz hale geldi. - HATAY