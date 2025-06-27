Hatay\'da Eve Giren Yılan Yakalandı

Hatay'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Hava sıcaklığının kendini hissettirmesiyle birlikte yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye başlandı. Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde eve yılan girdiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri evin içerisinde görülen yılanı titiz çalışmayla zarar vermeden yakaladı. Yılan, insan yaşantısından uzak noktada doğaya bırakıldı. - HATAY
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