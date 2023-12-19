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Hatay'da evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Hatay\'da evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
19.12.2023 - 18:25,  Güncelleme: 18:26
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir evin bodrum katındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Altınözü ilçesi Kamberli Mahallesi'nde bulunan bir evin bodrum katında çıktı. Odunluk olarak kullanılan bodrum katta meydana gelen yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da evin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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