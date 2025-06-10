Hatay\'da Fabrikada Yılan Yakalandı

Hatay'da bir fabrikaya giren yılan, itfaiye ekiplerince özel aparat yardımıyla yakalanıp doğaya bırakıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Payas ilçesindeki bir fabrikaya giren yılan çalışanlarca fark edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, özel aparat yardımıyla yılanı yakalayıp kontrollü şekilde doğaya bıraktı. - HATAY
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