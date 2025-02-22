Hatay\'da Hurdacıda Yangın Çıktı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Hurdacılar Sitesi'nin içerisinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yerinde maddi hasar oluştu. - HATAY