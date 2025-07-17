Hatay\'da Kafa Kafaya Kaza: 3 Yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşıdan gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. A.G. idaresindeki otomobil, karşıdan gelen S.R. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Otomobilin içerisindeki 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alkollü olan otomobil sürücüsünün kontrolden çıkıp kamyonete çarptığı anlar kaydedildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisindeki 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY