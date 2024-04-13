Hatay\'da kayıp kadın aranıyor

3.Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Nurcan Demir'den haber alamayan evladı, bayram ziyareti için geldiği evde annesini bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Erzin ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Nurcan Demir'i ziyarete gelen 21 yaşındaki oğlu Batıkan Arapoğlu, karakola giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen pilates eğitmeni kadını bulmak için çalışma başlatıldı. Annesiyle en son bir buçuk ay önce telefonla görüşen Arapoğlu, bayram ziyareti için geldiği anne evinde şimdiyse gelecek umutlu haberi bekliyor.

"Nereye gittiğini bilmiyoruz, en son Cuma günü saat 11.00 ile 13.00 arasında görülmüş"

Annesini psikolojik sorunlarının olduğunu ifade eden oğlu Batıkan Arapoğlu, "1 aydır hiç aramıyordu. Genelde aradığı zaman kendi numarasından aramıyordu. Başkalarının numaralarından arıyordu. Annemin psikolojik rahatsızlığı vardı. Bayram izninde buraya geldim. Annemi görmek için Erzin'e geldiğimde uzun süredir olmadığını öğrendim. Emniyet başvurdum, savcılık kararıyla kapısını açtırdım. Annem Erzin'de pilates eğitmenliği yapıyordu ve tek yaşıyordu. Dedemin ölüm maaşıyla geçiniyordu. Kimliğini evde bulduk ama ehliyet kartı yanında taşıyor. En son Dörtyol'da göründü. Babama başının belada şeklinde konuşmuş. Emniyete başvurduk. Erzin'de akrabası yok bu yüzden Dörtyol'a gidiyorum demiş. Nereye gittiğini bilmiyoruz, en son Cuma günü saat 11.00 ile 13.00 arasında görülmüş. Ondan sonra ne gören var ne duyan var" dedi. - HATAY