Hatay\'da Kaza: 2 Yaralı

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan İ.A. ve S.Y. isimli 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY