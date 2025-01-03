Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye Cezalar - Son Dakika
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Hatay'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye Cezalar

Hatay\'da Kumar Operasyonu: 14 Kişiye Cezalar

Hatay'da kumar oynayan 14 kişi toplamda 129 bin 374 TL ceza alırken, 1 silah ele geçirildi.

03.01.2025 16:40
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Hatay'da kumar oynayan 14 kişiye toplamda 129 bin 374 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile aranan şahısların ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İskenderun'un Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimde; mekanda 994 bin lira değerinde 412 adet oyun pulu, 54 adet iskambil kağıdı ile masa etrafında bulunan 14 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

14 şahsa kumar oynamaktan toplam 129 bin 374 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Ş.E. ile iş yeri müdürü S.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Şahısların yapılan kimlik kontrollerinde ayrıca, 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan R.A. yakalandı ve şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İş yerinde yapılan aramada ise1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 17 adet mermi ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, hatay, Son Dakika

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