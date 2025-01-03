Hatay'da Kumar Oynayanlara Ceza

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Hatay'da kumar oynayan 14 şahsa 129 bin 374 TL ceza uygulandı

HATAY - Hatay'da kumar oynayan 14 kişiye toplamda 129 bin 374 TL. idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile aranan şahısların suç ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında İskenderun Yenişehir Mahallesinde bulunan bir işyerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimde; mekanda 994 bin lira değerinde 412 adet oyun pullu, 54 adet İskambil kağıdı ile masa etrafında bulunan 14 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi.

14 şahsa kumar oynamaktan toplam 129 bin 374 TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Ş.E. ile iş yeri müdürü S.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Şahısların yapılan kimlik kontrollerinde ayrıca 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan R.A. yakalandı, şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İş yerinde yapılan aramada ise;1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 17 adet mermi ele geçirildi.