Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ağlara takılıp mahsur kalan yılanı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Yayladağ ilçesi Leylekli Mahallesi'nde bir yılan ağlara takılarak mahsur kaldı. Ağlara takılan yılanı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Özel aparatla kurtarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Mahsur Kalan Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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