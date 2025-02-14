Hatay'da Masaj Salonlarına Denetim - Son Dakika
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Hatay'da Masaj Salonlarına Denetim

Hatay\'da Masaj Salonlarına Denetim

Hatay'da yapılan denetimlerde kaçak çalıştırılan 20 yabancı kadın deport edildi.

14.02.2025 13:07
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Hatay'da masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Şubat günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 10 iş yeri denetlenirken toplam 23 (20 yabancı uyruklu) kadın şahıs yakalandı. 20 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 13 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca 20 yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilerek, deport edilmek üzere Hatay Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Masaj Salonlarına Denetim - Son Dakika

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