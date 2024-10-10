Hatay'da traktörle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Reyhanlı- Kırıkhan karayolu üzerinde yaşandı. Traktör ve kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Minibüs-Traktör Kazası - Son Dakika
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