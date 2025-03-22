Hatay\'da Motosiklet Kazası

Hatay'ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde otomobille, motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 38 H.A. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayağında kırık oluşan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - HATAY
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