Hatay'da Müstakil Ev Yangını

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Müstakil ev alev alev yandı

HATAY - Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evin çatkı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Belen ilçesi Derebahçe Mahallesi Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanma yaşanmazken, alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında evin çatı katı kullanılmaz hale gelirken çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.