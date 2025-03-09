Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evde hasar oluştu.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Narlıhopur Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Müstakil Ev Yangınında Hasar Oluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?