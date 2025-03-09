Hatay\'da Müstakil Ev Yangınında Hasar Oluştu

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evde hasar oluştu.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Narlıhopur Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY