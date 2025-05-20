Hatay\'da Müstakil Evde Yangın

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan 2 katlı müstakil evde hasar oluştu.
Yangın, Arsuz ilçesi Konacık Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin alt katına sıçramadan söndürülen yangında üst katta hasar oluştu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
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