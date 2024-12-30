Hatay\'da Okulda Yangın

Hatay'da okulun kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesinde bulunan Tokdemir İlköğretim Okulu'nun kazan dairesinde yaşandı. Yangını fark eden okul görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangından dolayı kazan dairesinde hasar oluştu. - HATAY
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