Hatay\'da Orman Yangını: Hayvanlar Kurtarıldı

Hatay'da yaşanan orman yangını ahırına sıçrayan Müzeyyen Doğru, hayvanlarını ekiplerin yardımıyla güvenli alana taşıdı.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşanan kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevler evlere sıçradı. Evi ve ahırına yangın sıçrayan Müzeyyen Doğru, hayvanlarını ekiplerin yardımıyla güvenli alana taşıdı.

Hayvanlarını yangından kurtardığını söyleyen Müzeyyen Doğru, "Evim alevlere teslim oldu. Hayvanlarımı korumak için çıkardım. Çok şükür hepsini kurtardım, Allah razı olsun herkesten. Şimdide yangının bitmesini bekliyorum" dedi. - HATAY