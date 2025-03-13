Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

13.03.2025 23:05  Güncelleme: 23:22
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Hatay'ın Amanos Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Amanos dağı Tekkoz Yaylası mevkiinde çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Orman yangını kontrol altına alınmıştır, herhangi bir can ve mal kaybı yoktur"

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin, bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadığını ifade eden Keskin, "Dörtyol ilçesi Tekkoz Yaylası mevkiinde orman yangını çıktı. Alınan ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Orman yangını kontrol altına alınmıştır. Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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