Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, ormana ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?