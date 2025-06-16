Hatay\'da Otomobil Baraj Kenarına Devrildi

Hatay'da sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle baraj kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Yarseli Barajı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilerek, baraj kenarına uçtu. Kazada araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
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