Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan İlçesi Baldıran Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına devrildi. Kazada; araçta bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
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