Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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