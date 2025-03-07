Hatay'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Hatay'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Hatay\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Kırıkhan'da devrilen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

07.03.2025 12:30
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Hatay'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mevkinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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