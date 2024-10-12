Hatay\'da Pamuk Makinesinde Yangın

Hatay'da pamuk toplama makinesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Reyhanlı İlçesi Üçtepe Mahallesi'nde pamuk hasadı yapan makinede çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın, Reyhanlı İtfaiye İstasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
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