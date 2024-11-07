Hatay\'da Park Halindeki Tır Yandı

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Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kumlu ilçesinde park halindeki tır motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede tır alevler içinde kaldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu tır kullanılmaz hale geldi. - HATAY