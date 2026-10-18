Hatay'da polisin asayiş uygulamasında 17 işletme ve 2 kişiye yaptırım uygulandı - Son Dakika
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Hatay'da polisin asayiş uygulamasında 17 işletme ve 2 kişiye yaptırım uygulandı

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Hatay\'da polisin asayiş uygulamasında 17 işletme ve 2 kişiye yaptırım uygulandı
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Hatay'da 16 Ekim'de 21.30-00.00 arasında düzenlenen asayiş denetimlerinde 402 kişi kontrol edildi, 54 umuma açık alkollü işletme denetlendi. Kurallara aykırılık saptanan 17 işletme ile yoklama kaçağı veya bakaya olduğu belirlenen 2 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Hatay genelinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 54 umuma açık alkollü işletme denetlenirken, kurallara aykırılık tespit edilen 17 işletme ile yoklama kaçağı veya bakaya olduğu belirlenen 2 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 16 Ekim tarihinde 21.30 ile 00.00 saatleri arasında il merkezi ve tüm ilçelerde denetim gerçekleştirildi. Uygulamalarda 402 kişi kontrol edilirken 54 umuma açık alkollü işletme denetlendi.

Denetimlerde 5 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı, 2 işletmede sigortasız işçi çalıştırıldığı, 5 işletmede kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Ayrıca 1 işletmeye vergi levhası, 1 işletmeye TAPDK belgesi ve 1 işletmeye canlı müzik ruhsatı bulunmaması nedeniyle işlem yapıldı.

Yoklama kaçağı veya bakaya olduğu belirlenen 2 kişi hakkında da idari yaptırım uygulandı. Denetimler sonucunda toplam 17 işletme ve 2 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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