Hatay'da Samanlık Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan ikametin bahçesindeki samanlıkta meydana geldi. Samanlıktan dumanların yükseldiğini gören ev sahipleri durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında; saman balyaları zarar gördü. - HATAY
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