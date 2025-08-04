Hatay\'da Samanlıkta Yangın Çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde samanlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Kodallı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan bir vatandaşa ait olan samanlıkta, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yanan samanlık alevlere teslim olurken vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı samanlık alan zarar gördü. - HATAY