Hatay\'da Şantiyede Yangın Çıktı

Hatay'da şantiyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yangın çıktı. Yangını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - HATAY
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