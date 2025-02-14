Hatay'da SPA Salonlarına Operasyon - Son Dakika
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Hatay'da SPA Salonlarına Operasyon

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Hatay'da yapılan denetimlerde 20 yabancı uyruklu kadın, kaçak çalıştıkları için gözlem altına alındı.

14.02.2025 14:46
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Hatay'da masaj ve SPA salonlarına operasyon: Kaçak çalışan 20 yabancı uyruklu kadın tespit edildi

HATAY - Hatay'da masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Şubat günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 10 iş yeri denetlenirken toplam 23 (20 yabancı uyruklu) kadın şahıs yakalandı. 20 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 13 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca 20 yabancı uyruklu şahsın kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilerek, deport edilmek üzere Hatay Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay\'da SPA Salonlarına Operasyon
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da SPA Salonlarına Operasyon - Son Dakika

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