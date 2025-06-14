Hatay'da takla atarak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 E 9499 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada araçtaki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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