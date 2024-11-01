Hatay'da tarım arazisinde yangın: Alevler geceyi aydınlattı
HATAY - Hatay'da tarım arazisinde yangın çıktı, kısa sürede yükselerek etrafa yayılan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Erzin ilçesinde yaşandı. Tarım arazisinde çıkan yangında alevler kısa sürede yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında; vatandaşların tarım arazisi olarak kullandığı alanda hasar oluştu.
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