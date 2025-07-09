Hatay\'da Tır Devrildi, Baba ve Oğlu Yanarak Hayatını Kaybetti

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yol kenarına devrildi. Kaza sonrası alev alan tırdaki baba ve 13 yaşındaki oğlu yanarak can verdi.

ALEV ALAN TIRDA BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi'nde yaşandı. 31 DCM 29 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Yol kenarına devrilen tır alev alarak yanmaya başladı. Alevlere teslim olan tırdaki, baba Necmettin Cengiz ve 13 yaşındaki Resul Cengiz hayatını kaybetti.

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, tır yangınına müdahale ederek söndürürken baba ve oğluna ait cenaze sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, cenazeleri adli morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.