Hatay\'da Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'nde seyir halindeki traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktördeki 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, traktördeki 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY