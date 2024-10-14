Hatay'da devrilerek ters dönen traktördeki 4 kişi yaralandı.
Kaza; Altınözü İlçesi Tepehan Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, arazi yolunda devrildi. Ters dönerek durabilen römorktaki ve traktördeki toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 1 kişinin durumunun ağır öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Traktör Devrildi, 4 Yaralı - Son Dakika
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