Hatay'da alevlere teslim olan ev yanarak zarar gördü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Ev Zarar Gördü - Son Dakika
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