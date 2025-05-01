Hatay\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da 3 katlı binada çıkan yangında alevler binayı sarmadan söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan dairedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dairede maddi hasar oluştu. - HATAY