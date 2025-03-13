Hatay'da yaşanan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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