Hatay\'da Yangınla Mücadele Eden İtfaiye Ekipleri Dinleniyor

Hatay'da yaşanan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı saatlerce mücadele eden itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasıyla yerlerde uyuyarak dinlendi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde başlayan ve saatler süren mücadeleyle kontrol altına alınan yangında 'Yangın Savaşçıları' zorlu şartlarda mesai yaptılar. Gece ve gündüz demeden saatlerce mücadele eden ekipler, yangının 36 saat süren mücadeleyle kontrol altına alınmasıyla yerlere ve banklara uzanarak uyudular. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zorlu mücadele sonrası dinlendikleri anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından görüntülendi. - HATAY