Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Özerli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ev sahipleri 112'yi arayarak yardım istedi ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı ancak evde maddi hasar meydana geldi.

01.03.2024 09:12  Güncelleme: 09:13
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi, Özerli Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

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