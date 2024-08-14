Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası'nda bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY